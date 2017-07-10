TÜRKİYE'Yİ SARSAN OLAYA SERT TEPKİ! KÜFÜRLER SAVURUP İDAM İSTEDİ
Suriyeli mülteci Emani Rahmun ve 10 aylık bebeğinin katledildiği olaya tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dile getiren Nihat Doğan, idam istedi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık Suriyeli hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte katledilmesinin yankıları sürüyor.
EN SERT TEPKİ NİHAT DOĞAN'DAN
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kan donduran olaya en sert tepkiyi gösteren isimlerde biri de ünlü türkücü Nihat Doğan oldu. Kişisel hesabından Suriyeli anne ve çocuğunun cenaze töreninden bir video paylaşan Doğan, "Yazıklar olsun böyle yasaya, böyle adalete... İdam istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı;
"Evinden zorla götürülen, tecavüze uğrayan, başı taşla parçalanan, iki yavusuyla katledilen Suriyeli bacımızın ismi Emânî... Manası "emanet" demek.
Ve biz o emanete sahip çıkamadık. Allah rahmet eylesin... Ayrıca; günlerce sosyal medyada Suriyelilere karşı algı oluşturan tahrikkar ve tehditkar paylaşımlarda bulunan şebbihacı esedçi p..lerde g. kına yaksınlar.
Bu şerefsizlerde içerde semirip, kravatlı takım elbiseli bi şekilde gözümüzün içine baka baka mahkemeye çıkartılır. Yazıklar olsun böyle yasaya, böyle adalete... İdam istiyoruz."
Kaynak: haberinburada
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