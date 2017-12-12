Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Aker tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye'yi sarsan olayda dosya kapanma aşamasına geldi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

DOSYA KAPANMA AŞAMASINDA

Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından dosya kapanma aşamasına geldi. Olay kayıtlara Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti.

TÜRKİYE'Yİ SARSSMIŞTI

Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada