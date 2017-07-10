TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞETTE YENİ GELİŞME! AĞIZ BİRLİĞİ YAPMALARI ÖNLENDİ
Sakarya'da Suriyeli 9 aylık Hamile Emani'ye tecavüz edip, 10 aylık bebeğiyle birlikte katleden caniler ağız birliği yapıp ortak ifade vermemeleri adına tek kişilik hücrelere yerleştirildi.
Türkiye'de ağır bir infiale sebep olan Sakarya'daki cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Suriyeli sığınmacı Mefta Emani el-Rahmun'un ve 10 aylık bebeğinin katilleri savcılığın talebiyle güvenlik sebebiyle başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli cezeavine gönderildi. Katil zanlıları tek kişilik hücrelere konularak hem birbirleriyle hem de cezaevindeki mahkumlarla irtibatları kesildi. Cezaevi yönetimi katil zanlılarının kendilerine zarar vermeleri ihtimaline karşı da tedbir aldı.
TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞET NASIL OLMUŞTU?
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Sakarya'da yaşayan 9 aylık hamile Mefta Emani (20), kocasıyla aynı fabrikada işçi olarak çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından evinden kaçırılarak cinsel saldırıya maruz kalmış 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülmüştü. Yapılan soruşturmanın ardından Emani ve bebeğinin katil zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan vahşet neticesinde Sakarya'da büyük infial meydana gelmiş ve yüzlerce kişi adliye kapılarına dayanarak zanlıları linç etmeye çalışmıştı.
AĞIZ BİRLİĞİ YAPMAMALARI İÇİN TEK KİŞİLİK HÜCEREDELER
Soruşturmayı titiz bir şekilde yürüten savcılık soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve katil zanlılarının hakettiği cezayı almasının sağlanması için cezaevinde de bazı tedbirler aldı. Zanlılar Karacal ve Bay Sakarya'dan başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Bay ve Karacal, ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellemesi için de birbirinden ayrı olarak tek kişilik hücrelere yerleştirildi.
KENDİLERİNE ZARAR VERMELERİ DE ENGELLENDİ
Hem birbirleriyle hem de cezaevindeki diğer tutuklu ve hükümlülerle irtibatları kesildi. Katil zanlılarının kendilerine zarar vermelerini engellemek için de ayrıca tedbirler alındı. Cinayetin sebebi savcılığın yapacağı ayrıntılı soruşturma neticesinde ortaya çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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