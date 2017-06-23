

1 DAKİKA BİLE ŞANS BULAMADI



Almanya kadrosu ile Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupasına katılan Kerem, takımın 10 numaralı formasını almasına rağmen henüz 1 dakika bile sahada kendisine yer bulamadı.



SADECE HAZIRLIK MAÇINDA



Turnuva öncesi Danimarka ile oynanan hazırlık maçında 13 dakika sahada kalan Kerem daha sonraki San Marino, Avustralya ve Şili karşılaşmalarını izlemekle yetindi.



KAMERUN MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR



Joachim Löw'den forma bekleyen Kerem, Şili maçının ardından TRT Spor'a "Kesinlikle oynamak istiyorum. Ben futbolcuyum her maçta oynamak istiyorum. Bakalım nasip kısmet. İnşallah hoca bana güvenir, Kamerun maçında oynama şansı yakalarım" açıklamasında bulundu.







kaynak:sabah