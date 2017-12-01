Ankara'da iki araca çarpan ardından da polislere "Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım." diyen diplomatı Etiyopya Dışişleri Bakanlığı görevden aldı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da trafik kazasına karışan diplomatını "görevini kötüye kullandığı" şüphesiyle geri çağırdığını duyurdu.

KOMİTE KURULMASI EMRİ VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'nun Ankara'da yaşanan olayın araştırılması için bir komite kurulması emrini verdiği bildirildi.YAPTIRIM UYGULANMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, söz konusu diplomatın komite önüne çıkmak için ülkesine geri döndüğü belirtilirken, bakanlığın meselenin aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceği akabinde yaptırım uygulamayı planladığı kaydedildi.

İKİ OTOMOBİLE ÇARPMIŞTI

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli T.H, geçen hafta, elçilik aracıyla iki otomobile çarpmıştı. Diplomatın kaza sonrasında kendisine müdahale eden polislere sarf ettiği ileri sürülen "Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım." sözler ise tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: haberinburada