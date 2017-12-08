ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle bugün yeryüzünün her noktasında cuma namazı çıkışı gösteriler yapıldı. Türk turistler de Kudüs'ün sembolü Kubbet-üs Sahra'nın önünde poz verdi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle bugün yeryüzünün her noktasında Cuma namazı çıkışı gösteriler var. Endonezya ve Malezya'dan başlayan gösteri dalgası, Pakistan'la devam etti. Filistin'de dev kalabalıkların sokağa döküleceği protestolarda, yeni çatışma çıkması ihtimalinden korkuluyor. Kutsal kentin sembolü Kubbet-üs Sahra'nın önünde poz veren Türk turistlerin fotoğrafını, Reuters dünyaya servis etti.

KUDÜS'TEKİ TÜRK TURİSTLER KUBBET-ÜS SAHRA'NIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı karşısına alarak attığı Kudüs adımı, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirmeye yetti. Filistinliler ve İsrail askerleri arasında dün başlayan çatışmaların bugün Cuma namazı sonrasındaki gösterilerde şiddetlenmesinden endişe ediliyor. İsrail polisi, Kudüs'teki Eski Şehir'in kapılarında silahlı bir şekilde nöbet tutuyor.

FİLİSTİN'DE 100 PROTESTOCU YARALANDI

Kudüs'ü ziyaret eden Türk turist grubu kutsal kentin sembolü Kubbet-üs Sahra'nın önünde verdiği pozu, uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya servis etti. Hamas'ın yeni intifada çağrısıyla alev alan gösterilerde dev kalabalıkların yer alması bekleniyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'ya asker yığmış durumda.

Filistin'de dünkü gösterilerde en az 100 protestocu polis kurşunuyla yaralandı, İsrail'in Haaretz gazetesi en az bir yaralının durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

GÖZLER LÜBNAN'DA

Akşam saatlerinde televizyondan açıklama yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın intifada çağrısına destek verip Lübnanlılardan sokağa çıkmalarını istedi.

PAKİSTAN'DA DEV PANKART

Pakistan'ın Lahor kentindeki göstericiler, dev bir pankartın ardında yürüdü. Birleşmiş Milletler'i de protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartta 'Kudüs Filistin'in başkentidir' yazıyordu.

İLK GÖSTERİLER ENDONEZYA VE MALEZYA'DA

Yeryüzünün her noktasını saran protesto dalgası, bugün ilk Malezya ve Endonezya'da sokağa taştı.

Filistinlilerle dayanışmak isteyen Malezyalılar, Kuala Lumpur'daki ABD büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Filistin bayrakları sallayan göstericiler, Trump ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da gösterilerin adresi ABD büyükelçiliğiydi.

Türkiye'nin her kentinde de bugün eylemler düzenlenecek.

Kutsal kent Kudüs, Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların merkez noktası. İsrail'in 1967 savaşıyla işgal ettiği kent için uluslararası toplum iki devletli çözümde Filistin'in başkenti olmasını benimsiyor.

İSRAİL'DEN İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'E 7 BİN KONUT

Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla işgal altında tuttuğu topraklara yeni yerleşimler inşa etmeye girişen Filistin, başkent kararının ardından Doğu Kudüs'e 7 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant'ın, "Başkan Trump'ın tarihi kararına istinaden Kudüs'te yeni konutların inşa edilmesine karar verdim" dedi.

Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail, söz konusu 7 bin konutun 5 binini Atarot yerleşiminde yapacak. Tüm Kudüs için planlanan konut sayısı ise 14 bin.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

ABD kongresinde 1995 yılında kabul edilen ve her altı ayda bir ertelenen Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararı, Donald Trump tarafından dünyaya meydan okuyarak önceki gün imzalanmıştı. Kameralar önünde şov yapan Trump, elçilik binasının Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını da canlı yayında açıklamıştı. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada