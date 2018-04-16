TÜRKLER VE RUSLARI AYIRMAYI BAŞARDIK DİYEN MACRON'A RUSYA'DAN DA YANIT: AYIRMADI
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı." diyerek yanıt verdi.
Ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı." dedi.
"GÖRÜŞ FARKLILIKLARININ OLDUĞU SIR DEĞİL"
Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.
Peskov, Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, " Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor." dedi.
"İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEMİZE YANSIMIYOR"
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:
"En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde iş birliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."
TÜRKİYE'DEN DE BENZER AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısında Macron'un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil" demişti. Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
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