TURNUVA İPTAL, RÜYA GİBİ STATLAR ÇÖPE GİDİYOR
Son dönemlerde politik izolasyon nedeniyle zor günler geçiren ve Dünya Kupası ev sahipliğini aldıkları dönemde FIFA'ya rüşvet verdikleri iddia edilen Katar'ı büyük bir tehlike bekliyor. Meksika'da yayım yapan Record gazetesinin yaptığı habere göre FIFA, 2022 Dünya Kupası'nı Katar yerine başka bir ülkeye vermeyi planlıyor.
ABD-KANADA-MEKSİKA ÜÇLÜSÜ YAPABİLİR
Haberde 2022 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenebileceği belirtildi. Turnuvanın elinden alınmasıyla karşı karşıya kalan Katar'a ise 2026 Dünya Kupası ev sahipliğinin verilebileceği iddia edildi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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