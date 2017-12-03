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TÜRSAB'a Seçim İçin Kurul Atanacak

TÜRSAB'A SEÇİM İÇİN KURUL ATANACAK

TÜRSAB tarihinde bir ilk yaşandı. Başaran Ulusoy ve ekibinin, seçimi erteletmesi üzerine devreye Kültür ve Turizm Bakanlığı girdi. Atanacak üç kişilik kurul 2 ay içinde TÜRSAB'ı seçime götürecek.

Tarih : 03 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Türsab'a Seçim İçin Kurul Atanacak(6/10)2

TÜRSAB seçimlerinin ertelenmesinin ardından gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlığın, TÜRSAB delege ve sektör temsilcileri içinden atayacağı 3 kişilik heyet kurumu yeni seçime götürecek. 'Seçim kayyumu' da denilen kurul, iki ay içinde TÜRSAB'ı seçime götürecek.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

TÜRSAB, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Kasım'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşmesi için karar vermişti. Bu tarihte toplanması sağlanmayan genel kurulun en geç 3 Aralıkta yani bugün yapılması gerekiyordu. Ancak seçimlere günler kala mevcut Başkan Başaran Ulusoy'un, adaylığından çekildiğini açıklamasıyla seçimlerin yapılmasına engelleyen bir lobi devreye girdi. Delegelerin tepkisi üzerine TÜRSAB yönetimi, güvenliği gerekçe göstererek seçimlerin ertelenmesi için Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. İlçe seçim kurulu, Ulusoy ve ekibinin talebi doğrultusunda kongrenin ertelenmesine karar verdi.

TARTIŞMALI BİR YARGI KARARI

Erteleme kararına tepki gösteren TÜRSAB başkan adayı Firuz Bağlıkaya, kongre sürecinde yargının müdahil olmasının doğru olmadığını söyledi. Seçimler için üyelerin planlarını yapıp İstanbul'a geldiğini belirten Bağlıkaya, ertelenme kararı nedeniyle delegelerin mağdur olduğunu kaydetti. TÜRSAB, tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını söyleyen Bağlıkaya "5 bin delege var. Bu insanlar seçime göre seyahat programı yaptı. İnsanların hafta sonlarını aldılar. Herşeyi darmadağın ettiler" dedi. Başaran Ulusoy'un tekrar aday olacağına inandığını da söyleyen Bağlıkaya, "Lütfi Kırdar hazır değil' diyorlar. Ulusoy aynı zamanda Lütfi Kırdar'ın Başkanı. Bu nasıl olabilir ki. Genel Kurul'un yapılacağı gece ne oluyorsa. Sabah seçimin iptali isteniyor. Üyelerimizin önünden sandığı kaçırdılar. Bakanlık zor durumda bırakıldı. TÜRSAB tarihinde seçim ilk defa Bakanlık tarafından yapılacak" dedi.

ULUSOY'UN MAZERETİ GÜVENLİK

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, seçimlerin daha uygun şartlarda yapılması için böyle bir kararın verildiğini savundu.Ulusoy, "Tansiyonun düşmesi ve şartların daha da iyileşmesi için yapıldı. Katılım çoğaldı fiziki şartlar açısından zaman kazanmış olduk. Seçimler Bakanlık denetiminde yapılacak" dedi. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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