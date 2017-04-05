TÜRSAB'DAN FLAŞ BOOKİNG.COM AÇIKLAMASI
Booking.com'dan rezervasyonun Türkiye içinde engellenmesi kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı.
Booking.com'dan rezervasyonun Türkiye içinde engellenmesi kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Konuya ilişkin olarak mahkemeden rekabet cezası kararı çıkmasına yol açan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) basın toplantısı düzenleyerek eleştirilere yanıt verdi.
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy,"'Booking.com gelsin, şirketini kursun, eşit şartlarda mücadele etsin, diyecek bir şeyimiz yok" dedi.
kaynak:sabah
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