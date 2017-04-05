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türsab'dan flaş booking.com açıklaması

TÜRSAB'DAN FLAŞ BOOKİNG.COM AÇIKLAMASI

Booking.com'dan rezervasyonun Türkiye içinde engellenmesi kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:48
Puan Ver : Türsab'dan Flaş Booking.Com Açıklaması(10/10)7


Booking.com'dan rezervasyonun Türkiye içinde engellenmesi kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Konuya ilişkin olarak mahkemeden rekabet cezası kararı çıkmasına yol açan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) basın toplantısı düzenleyerek eleştirilere yanıt verdi.



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy,"'Booking.com gelsin, şirketini kursun, eşit şartlarda mücadele etsin, diyecek bir şeyimiz yok" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türsab  Dan  Flaş  Bookingcom  Açıklaması    haber

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