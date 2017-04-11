'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
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'TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'


'TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Tarih : 11 Nisan 2017, 17:25
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis merkezde dün gerçekleştirilen operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü üyesinin yanında M-16 piyade tüfeğiyle silaha ait 100 fişek ve telsiz bulundu. 



Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki arazi aramasında ise 2 sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatarla 5 mühimmatı, mayın, silah dürbünü, 4 bin 500 muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



Mardin'in Derik ilçesindeki arazi taramasında da toprağa gömülü bidon içinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, tabanca, 10 el bombası ile termal gece görüş dürbünü ve el dürbünü bulundu.



 



kaynak:hürriyet








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