Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" Konferansı'ndaki konuşmasında, bu yıl dünyada en çok Sanayi 4.0'ın konuşulduğunu söyledi.

"DÖRT DÖRTLÜK BİR DEVRİM"

Dijital dönüşümün yazılı ve görsel basın aracılığıyla insanların sürekli gündemlerinde olduğunu anlatan Bilecik, "Ülkelerin en önemli büyüme stratejilerinden biri olan Sanayi 4.0, dünyanın ekonomik merkezlerinde gündemin hep üst sıralarına net bir şekilde oturdu. Yeni yıla girerken de, teknolojinin üretim süreçlerinin her aşamasında kullanıldığı yeni bir sistemin sanki kalp atışlarını duyuyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devriminde maalesef dünyanın bir miktar gerisinde kaldık. Bunun sıkıntılarını yaşadık. İnanıyorum ki; bu defa 'Geç kaldık' demeyeceğiz. Bir an evvel adapte olmamız gereken 4. Sanayi Devrimi, 'dört dörtlük' bir devrimdir." diye konuştu.

"TÜRKİYE KENDİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM YAPMAYA BAŞLAMALI"Erol Bilecik, TÜSİAD faaliyetleriyle, Türkiye'nin sanayide dönüşüm süreçlerine artı değer katmayı hedeflediklerini belirterek, daha önce sanayinin dijital dönüşümünün, ekonomi için potansiyelini ve fırsatlarını ortaya koyan çalışmalar yaptıklarını, bugün ise "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" raporunu paylaşacaklarını söyledi.

Türkiye'nin kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisinin inşa etmesi gerektiğini de vurgulayan Bilecik, şunları kaydetti:"Bu raporumuz da bu inşa sürecine çok önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporunu muazzam bir Türkiye projesinin temeli gibi görüyorum. Bu temelin harcını her birlikte oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de ekosistemdeki tüm paydaşların desteğiyle yapacağımız her çalışma, bu projeyi daha da fazla güçlendirecek.

"GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0 olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var; Sanayi 4.0'ı yakalamak. Ya dolar 4.0'ı fazlasıyla konuşacağız ya da Sanayi 4.0'ı yakalayıp doların ve faizin ateşini konuşmaktan daha keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum."

Kaynak: haberinburada