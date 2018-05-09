TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ, ZANLI, ADLİYEDE POLİSLERİN ELİNDEN KAÇTI
Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken son anda adliye merdivenlerinde yakalandı.
Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken yakalandı.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ, ADLİYEDEN KAÇTI
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K. (24), Bursa Adliyesinde polislerin yanından kaçmaya başladı.
POLİS MEMURLARI TARAFINDAN MERDİVENDE YAKALANDI
Elleri kelepçeli koşarak adliyeden çıkan zanlıyı, beraberindeki Çocuk Şube Müdürlüğü ve adliyede görevli polis memurları merdivenlerde yakaladı.
Zanlı kaçma girişiminin ardından E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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