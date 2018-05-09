Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
Leicester City'nin Yıldızı Sezon Sonu Takımdan Ayrılıyor
Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
Aykut Kocaman'dan Şampiyonluk Sözleri!
Beştepe'den Beklenen Açıklama Geldi! Dolar İçin Düğmeye Basılıyor
Felipe Luis'ten Griezmann İtirafı!
Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
Türkiye Kupası Finaline Ücretsiz Ulaşım!
Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti
Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi: Mehmet Zeki Çelik
Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!
Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
Tutuklama Kararı Verildi, Zanlı, Adliyede Polislerin Elinden Kaçtı
15 Vekil Chp'ye Geri Dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abd'ye F-35 Uyarısı!
Ankara'da Sağanak Etkili Oldu, Sürücüler Araçlarında Mahsur Kaldı
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde
Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
Forbes, Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Seçti! Listede Erdoğan Da Var
Ünlü Gazeteciden Şaşırtan Tahmin: Galatasaray 2 Haftada 0 Puan Çeker

Tutuklama kararı verildi, zanlı, adliyede polislerin elinden kaçtı

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ, ZANLI, ADLİYEDE POLİSLERİN ELİNDEN KAÇTI

Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken son anda adliye merdivenlerinde yakalandı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Tutuklama Kararı Verildi, Zanlı, Adliyede Polislerin Elinden Kaçtı(10/10)6

Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken yakalandı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ, ADLİYEDEN KAÇTI

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K. (24), Bursa Adliyesinde polislerin yanından kaçmaya başladı.

POLİS MEMURLARI TARAFINDAN MERDİVENDE YAKALANDI

Elleri kelepçeli koşarak adliyeden çıkan zanlıyı, beraberindeki Çocuk Şube Müdürlüğü ve adliyede görevli polis memurları merdivenlerde yakaladı.

Zanlı kaçma girişiminin ardından E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tutuklama  Kararı  Verildi  Zanlı  Adliyede  Polislerin  Elinden  Kaçtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER