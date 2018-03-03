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Tutuklanan Yunan askerleri masum değilmiş! Sınırı anbean kaydetmişler

TUTUKLANAN YUNAN ASKERLERİ MASUM DEĞİLMİŞ! SINIRI ANBEAN KAYDETMİŞLER

Meriç yakınlarında Türkiye sınırında Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askeri tutuklandı. Askerlerin cep telefonunda sınırda çekilen görüntüler çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Tutuklanan Yunan Askerleri Masum Değilmiş! Sınırı Anbean Kaydetmişler(5/10)1

Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler bulundu.

CEP TELEFONLARINDAN SINIR FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

YUNANİSTAN PAZARTESİ İTİRAZ EDECEK

Yunanistan'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.

"BİZ CASUS DEĞİLİZ"

Kathimerini gazetesi askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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