Oyuncu Tuvana Türkay, futbolcu Alper Potuk'la evlilik arifesindeyken ayrılık açıklamasıyla şok etkisi yaratmıştı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Bir daha Alper'in adını bile anmak istemiyorum."

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la tekrar yollarını ayıran Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Bir daha Alper'in adını bile anmak istemiyorum" dedi.

İKİNCİ DENEMEDE AYRILIK İLE SONUÇLANDI

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Ünlü çiftten gelen ilk ayrılık haberi sonrası bu kararın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Alper Potuk'un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay'ın, ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

TUVANA TÜRKAY ALPER POTUK'U NASIL AFFETMİŞTİ

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı. Alper Potuk sevgilsini ikna edebilmek için Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokmuştu. Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen Potuk güzel oyuncuya evlenme teklifi etmişti. Yakın dostlarına, "Alper'i çok seviyorum" diyen Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.

"BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ"

27 yaşındaki oyuncu, yıldız futbolcu ile barıştıktan sonra "Birbirimize aşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik" demişti.

Kaynak: haberinburada