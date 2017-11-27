Fenerbahçeli Alper Potuk'la yollarını ayırmasıyla gündemde olan Tuvana Türkay, önceki akşam köpeği Mısır'la Kadıköy'deki bir kafaye gitti. Köpeği taşıma çantasında olan oyuncu, mekâna girdikten kısa bir süre sonra, köpeklerin içeri girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle görevlilerce dışarı çıkarıldı.

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

HT Magazin'de yer alan habere göre; Köpeğiyle birlikte kovulmasına tepki göstere ünlü oyuncu: "Neye uğradığımı şaşırdım. Resmen kovulduk. Hayvanları konuşamadıkları için dışlamamalıyız. Yasalarda hayvanların mal olarak değil, can olarak kabul edilmesi lazım. Hayvan dostu mekânların çoğalması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

ALPER'İN HEDİYESİ

İlişkileri evliliğe doğru giderken ani bir kararla yollarını ayıran Alper Potuk ve Tuvana Türkay son günlerin en popüler çiftiydi. Alper Potuk sevgilisine doğum gününde pomeraniann cinsi bir köpek hediye etmişti.

Kaynak: haberinburada