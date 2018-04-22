Tuvana Türkay ile ayrılıklarında katıldığı moda programıyla tanınan Aleyna Eroğlu'nun adının geçmesi Alper Potuk'u sinirlendirdi. Konu hakkında açıklama yapan Potuk, Aleyna Eroğlu ile daha önce hiç karşılamaşmadıklarını söyledi.

BİR AYRILIP BİR BARIŞTILAR

Alper Potuk'la Tuvana Türkay'ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli yıldızın güzel oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti. Olaydan 1 ay sonra Potuk, Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.

Geçtiğimiz hafta yeniden ayrılan ikilinin kararının altından yine ihanet çıktı. Türkay, sevgilisinin Aleyna Eroğlu ile görüştüğünü öğrenince köprüleri atıp ilişkisini bittirdi.

ALPER POTUK'TAN AÇIKLAMA

Alper Potuk, çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Potuk'un o açıklaması:

"Kamuoyuna; İsmimin bir süre birliktelik yaşayıp ayrıldığım kişiyle, her gün asılsız haberler yapılarak anılıyor olması son derece sıkıcı bir hal aldı. Sustukça şiddeti arttıran her türlü iftira karşısında net olarak belirtmek isterim ki; ne bir kaç gün önce "kendi evimde geçtiği öne sürülen hayali aldatma haberi", ne de bugünkü ağabeyimin daha önce hiç karşılaşmadığım kız arkadaşı ile ilgili haber" gerçek değildir. Kasıtlı şekilde yaptırılan bu ve benzeri haberleri ortaya atan, kullanan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Gündemi bu şekilde meşgul etmekten dolayı üzgün olduğumu ifade ederek bundan sonra adımın magazin haberlerinde daha fazla konu edilmemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımı da belirmek isterim. Saygılarımla..."

HEDİYELERİ İADE ETTİ

Evlilik yolunda ilerlediği ilişkisi biten Türkay, eski sevgilisinin aldığı hediyeleri geri yolladı. Alper Potuk'la karşılaşmak istemeyen oyuncu, arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpeği, Potuk'un ağabeyi Emrah Potuk aracılığıyla geri gönderdi.

Kaynak: haberinburada