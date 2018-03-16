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Tuzla Piyade Okulu davasında 5 sanığa müebbet hapis cezası

TUZLA PİYADE OKULU DAVASINDA 5 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi​.

Tarih : 16 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Tuzla Piyade Okulu Davasında 5 Sanığa Müebbet Hapis Cezası(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLARIN BEYANLARI VE TALEPLERİ ALINDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı.

SUÇLAMALARI REDDEDİP BERAAT TALEP ETTİLER

Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

10 SANIĞIN DOSYALARI AYRILDI

Ayrıca 6 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran heyet, 10 sanığın ise dosyasını ayırdı.

Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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