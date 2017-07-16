Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı
Tarih Yazılan Gecenin Sonunda Erdoğanlar Konutlarına Yürüyerek Geçti
Survivor Adem, Karaköy'e Hayran Kaldı
İş Dünyası Devlete Destek Sözü Veredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehidinin İkizini Yanına Koruma Olarak Aldı
Tünektepe Projesi'ne Meclis'ten Onay Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Şehitler Abidesi'ni Açtı
Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı; 1 Polis Ağır Yaralı
Vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir Heykeliyle Fotoğraf Çekmek İçin Kuyruğa Girdi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 Tepkisi: Uyuşmuyor!
Şehit Ömer Halisdemir'in Babası: Tüm Türkiye'ye Teşekkür Ediyorum
Salalar Yükselirken, 51 Şehit Verdiğimiz Yerde Gökyüzü Ağladı
15 Temmuz Destanı Meclis Duvarlarında Yeniden Canlandı
Kelkit'te Kömür Madeninde Yaşanan Karbonmonoksit Zehirlenmesinde 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Tbmm Önündeki Tören Sırasında Vatandaşların Üzerine Drone Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tbmm Önündeki Törende Konuştu:
Whatsapp'a Yeni Özellikler Eklendi, Dosya Paylaşım Özelliklerini Geliştirildi
Düğünden Çıkıp Gelinlikle 15 Temmuz Anmasına Geldi
Tbmm'de 15 Temmuz Anma Törenleri Kur'an Tilavetiyle Başladı

TUZLA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI; 1 POLİS AĞIR YARALI


Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı; 1 Polis Ağır Yaralı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı; 1 Polis Ağır Yaralı(8/10)4

Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye dur ikazında bulundu.POLİSİ SİLAHLA VURDU

Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Y.'ye ateş ederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

MESAİ ARKADAŞLARI KAN VERMEYE GELDİ

Polis memuru Battal Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı polis memuru Battal Y.'ye kan vermek için hastaneye mesai arkadaşları da geldi.ŞÜPHELİ YAKALANARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tuzla  Da  Polise  Silahlı  Saldırı;  1  Polis  Ağır  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER