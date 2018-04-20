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Twitter çöktü, erişim sağlanamıyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ, ERİŞİM SAĞLANAMIYOR!

Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal haberleşme ağı Twitter'a dünya genelinden erişim sorunu yaşanıyor.

Tarih : 20 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Twitter Çöktü, Erişim Sağlanamıyor!(7/10)3

Popüler sosyal medya devi Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullancıları tweet atmak istediği zaman "sunucu hatası" sorunu ile karşılaşıyor.

TWİTTER KULLANICILARI ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar saat 21.00 sularından itibaren erişim sorunu yaşıyor.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Sosyal medya ağı Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Canlı hata haritasındaki bilgilere göre, erişim sorunu yoğunlukla Amerika ve Japonya'da yaşanırken Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor.

BU AY DÖRDÜNCÜ DEFA ÇÖKTÜ

Bu ay benzer bir sorun ile 2 defa daha karşılaşan Twitter 8 Nisan, 12 Nisan ve 17 Nisan'da dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcılarına bir süreliğine erişim sunamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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