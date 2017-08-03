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Twitter hesabından hayranlarını kahkahaya boğmaya devam ediyor

TWİTTER HESABINDAN HAYRANLARINI KAHKAHAYA BOĞMAYA DEVAM EDİYOR

Haluk Levent, '2 Temmuz Dünya Yakışıklılar Günü' hastag'i ile kendisinin eski bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını kahkahaya boğdu.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 00:00
Puan Ver : Twitter Hesabından Hayranlarını Kahkahaya Boğmaya Devam Ediyor(8/10)4

Sanat camiasından sosyal medya fenomenliğine doğru ilerleyen Haluk Levent, twitter hesabından kendi fotoğrafı paylaşması ile binlerce beğeninin yağması bir oldu.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

'Dünya Yakışıklılar Günü'ne espirili yaklaşan Haluk Levent'in, 'Dünya Yakışıklılar Günü'yle ilgili twitter paylaşımı olay oldu.

"YAKIŞIKLI OLMAK ZOR İŞ"

Ünlü şarkıcı gönderiyi eski fotoğrafını kullanarak, "Sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Mesaj atan , twit yazan tüm dostlara teşekkürler. Yakışıklı olmak zor iş #2AğustosDünyaYakışıklılarGünü" notuyla paylaştı. Levent'in paylaşımı takipçileri arasında espri konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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