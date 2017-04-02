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twitter kullanıcı adları artık karakter sınırlamasına dahil değil

TWİTTER KULLANICI ADLARI ARTIK KARAKTER SINIRLAMASINA DAHİL DEĞİL

Sosyal medya denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Twitter, 140 karakter sınırlaması kuralında ufak bir esnekliğe gitti. İşte detaylar.

Tarih : 02 Nisan 2017, 13:31
Puan Ver : Twitter Kullanıcı Adları Artık Karakter Sınırlamasına Dahil Değil(6/10)4


Teknoloji ile yaşayan dünyada artık sesinizi duyurmanın en kolay yolu sosyal medya. Örneği sağlam bir Twitter kullanıcısıysanız açtığınız bir hashtag ile sadece dakikalar içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsunuz. Dahası açtığınız bu başlık, önemli kişiler tarafından da okunarak, sorununuzun hızlı bir şekilde çözülmesine olanak sağlıyor.



Artık birçok televizyon kanalı bile, seyirci ile olan etkileşiminizTwitter, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle Twitter bu konuda rakiplerine nazaran daha popüler bir konumda desek sanırım pek de yanılmış olmayız.



Öyle ki artık diziler bile, izleyicilerin dizi hakkındaki yorumlarını anlık olarak takip edebilmek için hashtagler oluşturmaya başladılar. Bu konuda Twitter'ın tek eksik noktası ise 140 karakterlik yazı sınırlamasını arttırmaması.



Popüler sosyal medya uygulamasıbelki yazı sınırını arttırmadı ama, kullanıcı ismini yazı sınırlamasına dahil olmaktan çıkararak ufak da olsa bir esnetme yapmış oldu. Şöyle ki Twitter kullanıcı isminiz 10 karakterden oluşuyorsa, eskiden yazdığınız tweet 130 karakteri geçemiyordu. Şimdi kullanıcı ismi yazılantweete dahil olmayacağı için 140 karakteri dolu dolu kullanabileceksiniz.



Bu durum uzun bir kullanıcı adı seçenler için gerçekten güzel bir haber. Kullanıcı ismi 3-4 karakterden oluşanlar içinse pek de değişen bir şey olmayacaktır.








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