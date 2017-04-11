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twitter lite duyuruldu

TWİTTER LİTE DUYURULDU

Yavaş ve kısıtlı mobil bağlantılarda daha hızlı kullanım ve daha az veri harcaması sunan Twitter Lite duyuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Twitter Lite Duyuruldu(10/10)9


Yavaş ve kısıtlı mobil bağlantılarda daha hızlı kullanım ve daha az veri harcaması sunan Twitter Lite duyuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar.



Sosyal medya kullanıyorsanız, şüphesiz ki kullanımınızın büyük bir bölümünü mobil oluşturuyor olabilir. Popüler sosyal medya platformları da mobil kullanımda kullanıcı dostu çözümler sunuyor. Bunlardan birisi de uygulamaların litedenilen, basitleştirilmiş ve az veri harcayan sürümleri. Facebook, geçtiğimiz yıllarda Litesürümünü çıkarmıştı. Şimdi de bir başka sosyal medya devi Twitter, bu özelliğini kullanıma sundu. Twitter Lite duyuruldu.





Twitter Lite,ayrıca çıkarılmış bir uygulama değil. Twitter'ınmobil sitesine eklenmiş bir Özellik. Lite'ninen büyük özelliği veri kullanımını %70'ekadar düşüren veri koruma modu. Böylelikle internetin yavaş ya da kısıtlı olduğu durumlarda veri tasarrufu sağlanıyor.



Twitter konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. O açıklamada şu sözlere yer verildi. “Bugün, veri kullanımını en aza indirgeyen, yavaş bağlantılarda daha hızlı yüklenen, cihazınızda 1 MB‘den daha az alan kaplayan yeni bir mobil internet deneyimi olan Twitter Lite'yi kullanıma sunuyoruz. Uygulamayı hız için optimize ettik, Twitter genelinde%30‘a varan daha hızlı başlatma süreleri sağladık.”



Twitter, geçtiğimiz günlerde otomatik gece modunu test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde uygulama, bulunduğu bölgenin saatine göre otomatik olarak gece moduna geçecek.



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