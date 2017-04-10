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twitter otomatik gece modu test ediliyor

TWİTTER OTOMATİK GECE MODU TEST EDİLİYOR

Sosyal medyanın güçlü temsilcilerinden Twitter, yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Sitenin otomatik gece modu test ediliyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Twitter Otomatik Gece Modu Test Ediliyor(9/10)7


Sosyal medyanın güçlü temsilcilerinden Twitter, yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Sitenin otomatik gece modu test ediliyor.



Akıllı telefonlar ve tabletler hayatımıza girip, önemli yer kaplamaya başladığından beri yataklarımıza da bu cihazlarla giriyor ve uyuyana kadar sanal dünyayı takip etmeyi sürdürüyoruz. Hâl böyle olunca da gözlerimiz yoruluyor. Bazı sitelerin gece modları var ve bu modları seçtiğinizde siteler koyu renkli temalara geçiş yaparak ışık miktarını önemli ölçüde kesiyor. Şimdi de Twittermobiluygulamasıiçin bu uygulamaya geçiş yapmaya hazırlanıyor. Twitterotomatik gece modutest edilmeye başlandı.



Twitterotomatik gece modu seçilmiş bir grup kullanıcı için kullanıma sunuldu. Bu kullanıcılar uygulama içinde beliren bir popuppencereden otomatik gece modunu kurabiliyor. Kullanıcılar bu seçeneğe evet dediği anda, uygulama bulunduğu bölgenin saatine göre akşamüstü otomatik olarak gece moduna geçiyor. Bu özellik, firmanın geçen yıl hayata geçirdiği karanlık temanın bir uzantısı olarak geliyor.



Twitter, şu anda bu özelliği test ediyor. Her şey yolunda giderse yakın gelecekte güncelleme ile otomatik gece modunun Twitter uygulamasını kullanan herkese gelmesi bekleniyor.



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Etiketler: Twitter  Otomatik  Gece  Modu  Test  Ediliyor    haber

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