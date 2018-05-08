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Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi

TWİTTER PAYLAŞIMINA MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI YANIT VERDİ

Twitter'da bir kullanıcı Maltepe Belediyesi'nde tanıdığı olan birinin kendisine ulaşması için paylaşım yaptı. Paylaşıma, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan, "Buyrun sizi dinliyorum" yanıtı geldi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi(7/10)3

Bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan geldi. "Maltepe Belediyesi'nde tanıdığı olan var mı?" paylaşımına Kılıç'ın verdiği yanıt, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar "Halkıyla bütünleşen başkan" diyerek, Kılıç'ın tutumunu takdirle karşıladı.

"BUYRUN SİZİ DİNLİYORUM"

Sosyal medyada takipçileriyle kurduğu diyaloglarla dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir vatandaşın talebine hızır gibi yetişti. Özlem Çay isimli bir Twitter kullanıcısı, "Maltepe Belediyesi'nde tanıdığı olan bana ulaşabilir mi acaba?" şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşıma yanıt Ali Kılıç'tan geldi. Tweet'i alıntılayan Kılıç, "Buyrun sizi dinliyorum" yanıtını verdi.

BAŞKAN, SORUNU ÇÖZDÜ

Özlem Çay'ın sorununu çözen Kılıç'ın bu cevabı binlerce kişi tarafından beğenilirken, belediye başkanının tutumu ise takdirle karşılandı. Paylaşımın altına "Vallahi böyle belediyeciliğe aşığız" "Nasıl içten, özlediğimiz samimiyet teşekkürler", "Sizi dinleyen bir başkan hayal edin. İşte bu temennimiz Ali Kılıç ile hayal değil gerçek oluyor. Tebrikler, ne çok şanslısınız Maltepe halkı", "Bizi dinleyen bir başkanımız var. Ne mutlu Maltepeliyim diyene" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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