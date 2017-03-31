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twitter'da 140 karakter sınırı arttı!

TWİTTER'DA 140 KARAKTER SINIRI ARTTI!

Twitter'ın kuruluşundan bu yana olan 140 karakter sınırı dün biraz daha genişletildi. Artık birine ya da bir gruba yanıt verdiğinizde “@” ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterinizden düşülmeyecek.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:13
Puan Ver : Twitter'da 140 Karakter Sınırı Arttı!(10/10)9


Twitter'ın yeni hamlesi, özellikle birileriyle Twitter üzerinden sohbet ederken karakter sınırına tabi kalmamanızı sağlıyor. Son güncelleme ile birlikte Twitter'daki değişiklikler şöyle oldu:



Yanıt yazdığınız kişi; atacağınız tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerinizde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.



 



kaynak:hürriyet








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