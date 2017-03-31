TWİTTER'DA 140 KARAKTER SINIRI ARTTI!
Twitter'ın kuruluşundan bu yana olan 140 karakter sınırı dün biraz daha genişletildi. Artık birine ya da bir gruba yanıt verdiğinizde “@” ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterinizden düşülmeyecek.
Twitter'ın yeni hamlesi, özellikle birileriyle Twitter üzerinden sohbet ederken karakter sınırına tabi kalmamanızı sağlıyor. Son güncelleme ile birlikte Twitter'daki değişiklikler şöyle oldu:
Yanıt yazdığınız kişi; atacağınız tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerinizde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.
kaynak:hürriyet
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