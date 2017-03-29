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twitter'dan tepki çeken yenilik

TWİTTER'DAN TEPKİ ÇEKEN YENİLİK

Twitter bünyesinde bulunan mobil canlı yayın uygulaması Periscope'a reklam almaya hazırlanıyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:48
Puan Ver : Twitter'dan Tepki Çeken Yenilik(8/10)9


Mikro blog devi bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz dönemde Twitter'a entegre edilen Periscope'ta tepki çeken bir yeniliğe gitmeye hazırlanıyor.



Zira Twitter, videolardan gelir elde etmek için reklam sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.



 



kaynak:ntv






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