UBER İLE YANDEX DOĞU AVRUPA İÇİN ORTAKLIK KURUYOR
Araç çağırma ve sürücülü araç kiralama hizmeti veren ABD'li Uber ve Rus Yandex.Taxi Doğu Avrupa pazarına birlikte girmek için anlaştı.
ABD merkezli araç çağırma, sürücülü araç kiralama şirketi Uber, Rusya'da Yandex.Taxi markası ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Uber ile Yandex, kurdukları ortaklıkla Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da hizmet sunacaklar.
ORTAKLIĞIN DEĞERİ 3,4 MİLYAR DOLAR
Kurulan ortaklığın değeri 3,4 milyar dolar olarak açıklanırken, faaliyete geçmesi için regülatörlerin onayının alınması gerektiği de ifade edildi.
Ortaklığa Uber'in katkısı 225 milyon dolar olacak. Yandex ise 100 milyon dolar katkı verecek ve yeni şirketin çoğunluk hisselerini kontrol edecek. Uber'in payı yüzde 36,6 ve Yandex'in yüzde 59,3 olacak. Yüzde 4,1 hisse ise çalışanlar tarafından kontrol edilecek.
Kaynak: haberinburada
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