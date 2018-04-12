UBER-sarı taksi gerilimi tüm hızıyla sürerken taksici cephesinden yine skandal açıklamalar geldi.

Gazete Damga'dan Ufuk Çoban'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜM TABULAR YIKILACAK"

Taksilerin toplu taşıma aracı olmadığını belirten Öztürk, "İdareciler bunu anlamıyor. Bizi UKOME'de temsil edilelim. Valilik, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma, oda. 5'i bir araya gelir karar alır, uygular. DDY, Sahil Güvenlik, Jandarma Komutanlığı, Emlak Müdürlüğü, Harita Müdürlüğü… Taksi ile alakalı 1 kurum var. Tüm tabular yıkılacak. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde taksi birimi açılacak. Bu taksi biriminde İstanbul Taksiciler Odası'nın vereceği personel çalışacak" diye konuştu.

İrfan Öztürk'ün sözleri büyük tepki çekti.

"TAKSİCİ NE YAPSIN"

Öztürk, İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu ifade ederek, "Peki benim bu taksici arkadaşım ne yapsın? Benim yolcuyu alacak iki şeritli bir yolda üçüncü şeridim var mı? Yok" dedi.

"UBER, PKK, DEAŞ DEMEKTİR"

Uber'in 3. Havalimanı'na talip olduğuna dair haberlerin yalan olduğunu söyleyen Öztürk, "Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. UBER eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir" ifadesini kullandı.

Uber, San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullananda vatan hainidir.

Kaynak: haberinburada