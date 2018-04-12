Fikret Orman, Beşiktaşlı Taraftarlarla Bir Araya Geldi
Trump'ın Yeni Aracının Görüntüleri Sızdı, Fiyatı Dudak Uçuklattı
Salzburg 4 Dakikada Attığı 3 Golle Lazio'yu Elemeyi Başardı
Arsenal, Rusya'da 2-2'lik Beraberlikle Turladı
Beyaz Saray: Suriye Konusunda Kesin Bir Karar Alamadık
Fenerbahçeli Efsane, Jessica May'in Nikah Şahidi Olacak
Aziz Yıldırım: Başkanlık Seçimi Ülker Stadyumu'nda Yapılacak
Uber Kavgasında Taksici Cephesi: Binen Vatan Hainidir
Zehir Tacirlerine Sınırda Büyük Operasyon! Piyasa Değeri 15 Milyon Tl
Rusya Devlet Televizyonu Halkı Uyardı: Gıda Stoklayın
Rusya, Bmgk'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı
Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye Şikayet Etti
Badou Ndiaye Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
Everton'da Cenk Tosun Şaşkınlığı
Çin Ordusu Gövde Gösterisiyle Abd'ye Meydan Okudu
Fenerbahçe'den Mhk'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici
Yer Yerinden Oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in Peşinde
Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu
Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi

UBER KAVGASINDA TAKSİCİ CEPHESİ: BİNEN VATAN HAİNİDİR


UBER kavgasında taksici cephesi: Binen vatan hainidir
Tarih : 12 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Uber Kavgasında Taksici Cephesi: Binen Vatan Hainidir(6/10)2

UBER-sarı taksi gerilimi tüm hızıyla sürerken taksici cephesinden yine skandal açıklamalar geldi.

Gazete Damga'dan Ufuk Çoban'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜM TABULAR YIKILACAK"

Taksilerin toplu taşıma aracı olmadığını belirten Öztürk, "İdareciler bunu anlamıyor. Bizi UKOME'de temsil edilelim. Valilik, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma, oda. 5'i bir araya gelir karar alır, uygular. DDY, Sahil Güvenlik, Jandarma Komutanlığı, Emlak Müdürlüğü, Harita Müdürlüğü… Taksi ile alakalı 1 kurum var. Tüm tabular yıkılacak. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde taksi birimi açılacak. Bu taksi biriminde İstanbul Taksiciler Odası'nın vereceği personel çalışacak" diye konuştu.

İrfan Öztürk'ün sözleri büyük tepki çekti.

"TAKSİCİ NE YAPSIN"

Öztürk, İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu ifade ederek, "Peki benim bu taksici arkadaşım ne yapsın? Benim yolcuyu alacak iki şeritli bir yolda üçüncü şeridim var mı? Yok" dedi.

"UBER, PKK, DEAŞ DEMEKTİR"

Uber'in 3. Havalimanı'na talip olduğuna dair haberlerin yalan olduğunu söyleyen Öztürk, "Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. UBER eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir" ifadesini kullandı.

Uber, San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullananda vatan hainidir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uber  Kavgasında  Taksici  Cephesi  Binen  Vatan  Hainidir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER