Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor
Uber Mi, Taksi Mi? 3. Havalimanı'nın Kazananı Belli Oldu
Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi De Gözaltında
Ak Parti'den Sert Yanıt: Gerilla Annesi Olmak İsteyene Sahip Çıkıyor
Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Delik Deşik Etti
Ruhani'nin Suriye'den Çekilin Sözlerine Türkiye'den Yanıt: Rejimin Hassasiyetini Gözetmiş
Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir
1 Milyon Lira Ödüllere Aranan Korucu Katili 'demlat Cilo' Öldürüldü
Eskişehir'de 4 Akademisyenin Öldürüldüğü Olayla İlgili Gizlilik Kararı Alındı
Ders Alınmıyor! Bakan Açıkladı: Çiftlik Bank Mağdurlarının Yarısı Yeniden Para Yatırmaya Hazır
Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
Chp'den Üçlü Suriye Zirvesine Eleştiri: Terör Örgütü Ypg'nin Adı Bildirgede Yer Almadı
Cenk Tosun: Bana Tosun Paşa Demeyi Beşiktaş Taraftarından Öğrenmişler
Dünyayı Krize Sokan Eski Rus Ajanı Skripal Hayati Tehlikeyi Atlattı
Celta Vigo Hocası: Emre Mor Davranışları Ve Performansı Nedeniyle Takımda Yok
Son Dakika! Chp'den İhraç Edilen Aylin Nazlıaka'nın Af Talebi Reddedildi
Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
Meryem Uzerli, Yaptırdığı Estetikle Başka Biri Oldu
Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun
Ve İlk Adım Atıldı! Kimyasal Hadım Ceza Kanunu'na Giriyor

UBER Mİ, TAKSİ Mİ? 3. HAVALİMANI'NIN KAZANANI BELLİ OLDU


UBER mi, taksi mi? 3. Havalimanı'nın kazananı belli oldu
Tarih : 06 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Uber Mi, Taksi Mi? 3. Havalimanı'nın Kazananı Belli Oldu(9/10)5

İGA Havalimanı İşletmesi, UBER ile herhangi bir görüşme yapılmadığını, anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

İGA açıklamasında, bugün çeşitli yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin İstanbul Yeni Havalimanı taksi hizmetine yönelik açıklama yapılması gerekliliğinin doğduğu belirtildi.

GÖREV TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NİN

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için "34 No'lu Taksiciler Kooperatifi" ile çalışmak üzere anlaşma sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Yeni Havalimanı'nı yolcu deneyimi konusunda 'dünyanın en önemli havalimanı' haline getirmeyi hedefleyen İGA, bu anlayışla daha önce görülmemiş bir taksi hizmeti için yeni standartlar paketi belirlemiştir. Tamamlandığında 'dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı' olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na yakışır bir hizmet vermek hedefiyle 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile gerçekleştirilecek sözleşmeye pek çok yeni standart eklenmiştir. Ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacaktır.

"SÖZLEŞMENİN SON SAFHASINDAYIZ"

İGA, 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile yapacağı sözleşmenin son safhasında bulunmaktadır. Onayların tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu noktada, haberde bahsi geçen şirket ile herhangi bir görüşme yapılmamış, anlaşmaya varılmamıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uber  Mi  Taksi  Mi  3  Havalimanı  Nın  Kazananı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER