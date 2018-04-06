İGA Havalimanı İşletmesi, UBER ile herhangi bir görüşme yapılmadığını, anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

İGA açıklamasında, bugün çeşitli yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin İstanbul Yeni Havalimanı taksi hizmetine yönelik açıklama yapılması gerekliliğinin doğduğu belirtildi.

GÖREV TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NİN

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için "34 No'lu Taksiciler Kooperatifi" ile çalışmak üzere anlaşma sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Yeni Havalimanı'nı yolcu deneyimi konusunda 'dünyanın en önemli havalimanı' haline getirmeyi hedefleyen İGA, bu anlayışla daha önce görülmemiş bir taksi hizmeti için yeni standartlar paketi belirlemiştir. Tamamlandığında 'dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı' olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na yakışır bir hizmet vermek hedefiyle 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile gerçekleştirilecek sözleşmeye pek çok yeni standart eklenmiştir. Ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacaktır.

"SÖZLEŞMENİN SON SAFHASINDAYIZ"

İGA, 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile yapacağı sözleşmenin son safhasında bulunmaktadır. Onayların tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu noktada, haberde bahsi geçen şirket ile herhangi bir görüşme yapılmamış, anlaşmaya varılmamıştır."

Kaynak: haberinburada