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UBER Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu

UBER ŞOFÖRÜ ENGELLİ TÜRK, İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

İngiltere'de UBER şoförü olarak çalışan, doğuştan sağır ve dilsiz Türk asıllı genç, aracına astığı notla gündem oldu.

Tarih : 24 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu(9/10)5

İngiltere'nin Londra kentinde UBER şoförü olarak çalışan 24 yaşındaki Türk asıllı Onur Kerey, aracına astığı notla gündem oldu. Doğuştan sağır ve dilsiz olan Onur aracına astığı yazıda, "Merhaba ben Onur, UBER'ime hoşgeldiniz. Ben sağır-dilsizim, eğer bana bir şey söylemen gerekirse lütfen mesaj yolla veya durduğumuz zaman deftere yazıp bana göster. Kendi müziğini çalmak istersen AUX kablosunu kullanabilirsin, eğer yüksek bass'lı bir şeyler dinlersen ben de bundan keyif alırım. Bana katlandığın için teşekkürler, harika bir gün geçirmen dileğiyle" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞMAYA BAŞLADI

Onur'un aracına binen 20 yaşındaki model Rachel Hastings'in yazıyı, "Bu en saf şey. Onur'u seviyoruz" notuyla paylaşmasıyla sosyal medya Türk gencini konuşmaya başladı.

MÜŞTERİLERİME SORUNSUZ BİR YOLCULUK YAŞATMAK İSTEDİM

Ailesi 30 yıl önce Adana'dan İngiltere'ye giden Onur, İngiltere'de doğduğunu, her yıl Türkiye'ye tatile geldiklerini söyledi. Yaklaşık 1 ay önce UBER'de şoför olarak çalışmaya başlayan Onur, sosyal medyada gündem olan yazısını şu sözlerle anlattı: "Ben doğuştan sağır ve dilsizim. Müşterilerle uygulama üzerinden haberleşiyoruz. Ancak araca bindiklerinde küçük iletişim soruları yaşabiliyorduk. Ben de müşterilerime sorunsuz bir yolculuk yaşatmak için bu yolu seçtim. Bundan iki gün sonra arkadaşlarımın, "Twitter'a bak, herkes seni konuşuyor" demesi üzerine haberim oldu. Sadece İngiltere değil, Türkiye ve başka ülkelerden de çok güzel mesajlar alıyorum. Bu durum beni çok şaşırttı ama tepkilerden mutluyum."

AMERİKALI MODELDEN DESTEK

Onur'a destek verenlerin arasında 29 yaşındaki Amerikalı model ve aktör Nyle Dimarco da vardı. Sosyal medyada Onur'a mesaj atan Dimarco, "Adamım senin aracına binmem gerek, işaret dilinde konuşuruz" derken, Onur, "Kesinlikle yapmalıyız. Londra'ya bir dahaki gelişinde bana mesaj at, şehri birlikte turlayalım" diyerek cevap verdi. UBER'de resmi sayfasından Onur'un yazısını paylaşarak destek oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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