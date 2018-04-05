UBER YUNANİSTAN'DA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
UBER, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu.
İstanbul'da taksicilerin UBER şoförleriyle kavgaları gündemden düşmezken UBER, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu.
TAKSİCİLER PROTESTO ETMİŞTİ
Başkent Atina'da lisanslı hizmet veren Uber, Yunan taksicilerin protestolarıyla karşılaşmıştı.
UBER'den yapılan açıklamada, "Yeni düzenlemeleri incelememiz ve bundan sonra nasıl faaliyet yürüteceğimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu süreçte uygun bir çözüm bulana kadar gelecek salı gününden itibaren Atina'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz" denildi.
450 BİNDEN FAZLA KULLANICISI VAR
Uber'in Atina'da lisanslı sürücülerin çalıştığı UberX ve taksicilerin çalıştığı UberTAXI olmak üzere iki uygulaması bulunuyor. 2015'ten bu yana Atina'da faaliyet yürüten UberX'in 450 binden fazla kullanıcısı var. (Kaynak: Reuters)
Kaynak: haberinburada
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