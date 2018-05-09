UBER'DEN DEV HAMLE! UÇAN TAKSİLER 2020'DE GÖKYÜZÜNDE OLACAK
NASA ile UBER, uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı. UBER, 2020 yılında uçan taksilerle şehir içi taşımacılığı yapmayı hedefliyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.
SİMULASYONLARA BAŞLANACAK
NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.
UBER ÇAĞIRIR GİBİ UÇAK ÇAĞRILACAK
Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, UBER kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.
Los Angeles'ta düzenlenen UBER Elevate Zirvesi'nde UBER'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
- O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
- Mardin'de Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
- Fetö, 49 Milyon Kişinin Kimlik Bilgilerini Kopyalamış
- 'erdoğan-Bahçeli Ortak Miting Yapacak Mı' Sorusuna Beştepe'den Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
- Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
- Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
- 6 Çocuk Annesi Kadını Evinin Önünden Kaçırıp Satanist Ritüel İle Öldürdüler
Bu Haberle İlgili Yorumlar