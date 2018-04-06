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UBER'İN ÇARESİZ BIRAKTIĞI TAKSİCİLER İNTİHAR ETMEYE BAŞLADI


UBER'in çaresiz bıraktığı taksiciler intihar etmeye başladı
Tarih : 06 Nisan 2018, 02:20
Puan Ver : Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı(8/10)4

İlk olarak San Francisco'da 2006'da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse Amerika'nın her kentinde sürdüren UBER, en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York'ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son birkaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.

"BİZ MÜCADELE EDEMEYİZ BU DURUMLA"

Sarı taksi şoförü Emanuel Agbe, Nijeryalı. 17 yıldır taksicilik yapıyor: "Ben daha çok şoförün kendisini öldürmemesine şaşıyorum, hatta daha fazla protesto eylemi olmamasına. Taksicilik mesleğini ortadan kaldırdılar. Ama suç devlette, belediye başkanında, valide, New York'un bundan önceki belediye başkanında. Bu sektörü doğru düzgün denetleyemediler. Evet, ben de bir taksi sahibiyim, ticari plakam var. Ama ben UBER ve Lyft'e karşı değilim. Rekabet güzeldir, ama bu yaratılan rekabet adil değil. Belediyeler, hükümet göz göre göre aplikasyon bazlı taşıma sektörünün işimizi elimizden almasına neden oldu. Biz mücadele edemeyiz bu durumla."

TAKSİCİLER DAHA İYİ ÇALIŞMA ŞARTLARI İSTİYOR

Amerika'nın Sesi'nden Aslı Pelit'in haberine göre, Ocak ayında Manhattan'ın kuzeyindeki evinin 5'inci katından kendini atan Danilo Corporan Castillo ve Şubat ayında Belediye Sarayı önünde UBER'i suçlayan bir konuşmanın ardından kendisini öldüren 60 yaşındaki limuzin şoförü Douglas Schifter'in ardından, Romanyalı bir göçmen olan Nicanor Ochisor'un evinin garajında kendisini astı. Olay birçok taksiciyi sokaklara döktü. Taksi şoförleri sendikaya bağlı değil. New York Taksi ve Limuzin Şoförleri Derneği onlar adına protesto eylemi düzenleyebilse de onlar adına daha iyi çalışma şartları için yetkililerle pazarlık edemiyorlar.

"BU DURUM TAKSİ MADALYONU OLANLAR İÇİN ÇOK ZOR"

30 yıllık taksi şoförü Nahindar Behel, "Bu durum taksi madalyonu olanlar için çok zor. Bazıları iflas etti bu yüzden, çünkü aylık ipotek ücretlerini, ayda 5-6 hatta 7 bin doları ödeyemediler. Taksi plakasını 800 bin dolara almış, şimdi ayda 7 bin dolar kazanamıyor, iş yok çünkü. Günde 16-17 saat çalışarak bile o parayı kazanamazlar şu an bir ayda. Durum çok ciddi çok zor" diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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