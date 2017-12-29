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Uber'in Hisseleri, Japon Softbank'a Satıldı

UBER'İN HİSSELERİ, JAPON SOFTBANK'A SATILDI

Japon Softbank'ın başını çektiği konsorsiyum, Uber'in hisselerinin yaklaşık yüzde 18'ini satın aldı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Uber'in Hisseleri, Japon Softbank'a Satıldı(5/10)1

Softbank ile Uber arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona gelindi. Uber'den dün gece gelen açıklamada, Softbank önderliğinde bir konsorsiyumun Uber'den büyük oranda bir hisse aldığı kaydedildi.

48 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Reuters'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise bu 'büyük oran', yaklaşık yüzde 18. Yüzde 15'i Softbank tarafından alınırken, kalan yaklaşık yüzde 3'lük oran ise konsorsiyumun diğer üyeleri tarafından satın alındı.

Öte yandan satın alma, Uber'in geçen seneki piyasada değerinin yüzde 30 aşağısına gerçekleşti. Uberi'in piyasa değeri geçen yıl 68 milyar dolarken, söz konusu satın alma 48 milyar dolar üzerinden yapıldı.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR YAPILACAK

Uber'in satın almadan gelecek para ile teknoloji yatırımnlarını desteklemesi, büyümeyği güçlendirmesi ve kurumsal yönetimi sağlamlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmanın önümüzdeki senenin ilk aylarında tamamlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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