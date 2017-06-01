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ubisoft, 14 senelik logosunu değiştirdi

UBİSOFT, 14 SENELİK LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Acaba Ubisoft temiz bir başlangıç mı yapmak istiyor 2017 ile birlikte?

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:52
Puan Ver : Ubisoft, 14 Senelik Logosunu Değiştirdi(8/10)10


Ubisoft ekibinin yeni logosounu sizler de hemen yukarıdan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni logo, bir önceki logolara göre çok daha basit ve sıradan bir yapıya sahip. Fakat bu kesinlikle kötü bir şey değil bizce. Zaten son birkaç senede Google gibi büyük firmalardan, küçük firmalara kadar birçok ekip, logolarını bu şekilde basitleştirerek değiştirdi. Bu yüzden Ubisoft ekibinin de atmış olduğu bu adıma pek şaşırmadık.



 



kaynak:leadergamer








Etiketler: Ubisoft  14  Senelik  Logosunu  Değiştirdi    haber

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