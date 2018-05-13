İki Türk Futbolcu, Irkçı Fransız Siyasetçiye Patladı
Yılın Bombası Patladı, Burak'ın Transferi Bitti
Bu Görüntü Taraftarları Korkuttu
Üç Aile, Satır Ve Döner Bıçaklarıyla Birbirini Doğradı: 5 Yaralı!
Irak Seçimlerinin Kazananı Başbakan Haydar El-İbadi
Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu
En Zor Anneler Günü! Tecavüz İftirasına Kurban Giden Oğlunu Mezarında Ziyaret Etti
Otomobil, Yola Fırlayan Eşeğe Çarpıp Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı
Başbakan Duyurdu: İki Dev Fabrika Birleşiyor
Başbakan'dan Çiftçiye Müjde: Fiyat Bin 50 Liraya Çıkarıldı
Kadın Pazarcı Milletvekili Adayı Oldu
Tahminler Netleşmeye Başladı! İşte Emeklilerin Temmuz'da Alacağı Zam
Aykut Kocaman Seçim Atmosferinden Dert Yandı: Zaten 2 Maç Sonra Bırakacağım
Küçük Kızının Üzerine Kapıyı Kilitlediği Anne, Balkonda Mahsur Kaldı
Yaşlı Adam, Kendisini Dolandıran Genç Kadını Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü
Suriye'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 12 Ölü, 25 Yaralı
Erdoğan: Bedava Konut Vermek Söz Konusu Olamaz
Bahçeli'nin Af Önerisine Erdoğan'dan İlk Yorum Geldi
Olaylı Geçen Eurovision Yarışmasının Kazananı Belli Oldu
Fuarda Hadise Krizi! Ak Partili Vekil 'müptezellik' Diye Katılmıyor

Üç aile, satır ve döner bıçaklarıyla birbirini doğradı: 5 yaralı!

ÜÇ AİLE, SATIR VE DÖNER BIÇAKLARIYLA BİRBİRİNİ DOĞRADI: 5 YARALI!

Eskişehir'de 3 aile arasındaki tartışma kavgaya dönünce av tüfeği, bıçak, balta, satır ve döner bıçakları kullanıldı 5 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Üç Aile, Satır Ve Döner Bıçaklarıyla Birbirini Doğradı: 5 Yaralı!(9/10)5

Eskişehir'de üç aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 AİLE ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak'ta yaşayan ve aralarında husumet bulunan üç aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAH, SATIR VE DÖNER BIÇAKLARIYLA 5 KİŞİ YARALANDI

Av tüfeği, bıçak, balta, satır ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, 4'ü kadın 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIRKEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üç  Aile  Satır  Ve  Döner  Bıçaklarıyla  Birbirini  Doğradı  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER