ÜÇ AİLE, SATIR VE DÖNER BIÇAKLARIYLA BİRBİRİNİ DOĞRADI: 5 YARALI!
Eskişehir'de 3 aile arasındaki tartışma kavgaya dönünce av tüfeği, bıçak, balta, satır ve döner bıçakları kullanıldı 5 kişi yaralandı.
Eskişehir'de üç aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
3 AİLE ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak'ta yaşayan ve aralarında husumet bulunan üç aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
SİLAH, SATIR VE DÖNER BIÇAKLARIYLA 5 KİŞİ YARALANDI
Av tüfeği, bıçak, balta, satır ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, 4'ü kadın 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIRKEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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