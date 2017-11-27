Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Üç Büyüklerin İstediği Emre Akbaba'nın GS Formalı Fotoğrafı Ortaya Çıktı

ÜÇ BÜYÜKLERİN İSTEDİĞİ EMRE AKBABA'NIN GS FORMALI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Üç büyüklerin transfer listesinde olan Emre Akbaba'nın Galatasaray formalı fotoğrafı, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 11:20
Puan Ver : Üç Büyüklerin İstediği Emre Akbaba'nın Gs Formalı Fotoğrafı Ortaya Çıktı(5/10)1

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba'nın sarı kırmızılı formayla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan genç futbolcunun forma ve atkı stadın önünçe çekilen fotoğrafı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üç  Büyüklerin  İstediği  Emre  Akbaba  Nın  Gs  Formalı  Fotoğrafı  Ortaya  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER