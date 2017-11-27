Üç büyüklerin transfer listesinde olan Emre Akbaba'nın Galatasaray formalı fotoğrafı, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba'nın sarı kırmızılı formayla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan genç futbolcunun forma ve atkı stadın önünçe çekilen fotoğrafı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Kaynak: haberinburada