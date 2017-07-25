ÜÇ BÜYÜKLERİN İSTEDİĞİ SAMİR NASRİ, ROMA'YA GİTMEYE HAZIRLANIYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çokça ilgilendiği Fransız yıldız Samir Nasri, İtalyan devi Roma'ya gitmeye hazırlanıyor.
Transferde ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Samir Nasri, Roma'ya gitmek üzere...
"ROMA ÇEKİCİ BİR FIRSAT"
Corriere della Sera'ya açıklama yapan Nasri'nin menajeri Alain Migliaccio, "Monchi, geçen sezon onu Sevilla'ya da istedi ve aldı. Şimdi Roma'ya da istiyor. Roma, Nasri için oldukça ilgi çekici bir fırsat. Orada tekrar kazanma motivasyonunu elde edecektir." ifadelerini kullandı.
MONCHİ, NASRİ'Yİ İSTEDİ
Roma'nın projesini dinlediklerini belirten Nasri'nin menajeri, "Roma, yeniden yapılanıyor ve zirveye oynuyor. Durumu tekrar değerlendireceğiz ve son kararımızı vereceğiz. Monchi, Nasri'yi ortada oynatmak istediğini ve takımı etrafında oluşturmak istediğini söyledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Samir Nasri, geçen sezon Monchi'nin sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti. Samir Nasri, geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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