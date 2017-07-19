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Üç Darbeci Asker İçin Özel Önlem! Mahkemeye Ayrı Araçla Getirildiler

ÜÇ DARBECİ ASKER İÇİN ÖZEL ÖNLEM! MAHKEMEYE AYRI ARAÇLA GETİRİLDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerden 3'ü, güçlük çıkardıkları gerekçesiyle duruşmaya özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirildi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Üç Darbeci Asker İçin Özel Önlem! Mahkemeye Ayrı Araçla Getirildiler(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan Harun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi darbeci askerler, özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirildi.

BUGÜNKİ DURUŞMADA SAVUNMA VE TALEPLERİ ALINMAYA DEVAM EDİLECEK

Geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılacak duruşmada mahkeme heyetinin, sanıklar ile avukatlarının savunma ve taleplerini almaya devam edecekleri öğrenildi.

CEZAEVİ ARACINDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİLER

Dünkü duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıkları sık sık uyarırken, zaman zaman da sarf ettikleri sözlerden dolayı sert çıktı. Bu arada önceki duruşmalarda bazı darbeci askerler cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkarttı. Bu durumu göz önünde bulunduran jandarma ekipleri, Harun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi darbeci askerleri, özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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