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Üç Gündür Söndürülemiyor! Amanos Dağları'nda 100 Hektar Kül Oldu

ÜÇ GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR! AMANOS DAĞLARI'NDA 100 HEKTAR KÜL OLDU

Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamadı. Hatay'ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde çıkan yangında toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Üç Gündür Söndürülemiyor! Amanos Dağları'nda 100 Hektar Kül Oldu(7/10)3

Hatay'ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

ÜÇ GÜNDÜR YANIYOR

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınaman yangına Arsuz Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha, bölgede inceleme yaptı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, yangının nasıl çıktığının araştırıldığını söyledi. Culha, "3 gündür devam eden aşırı rüzgar, arazinin engebeli oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Hem havadan hem de karadan tüm itfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi. - Hatay

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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