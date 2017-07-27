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Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı

ÜÇ MAHKUMUN CEZAEVİNDEN KAÇIŞ VİDEOLARINI ORTAYA ÇIKTI

Kalifornia'da geçen yıl cezaevinden kaçan üç mahkumun, dalga geçer gibi çektikleri kaçış videosu ortaya çıktı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı(6/10)2

Hoseein Nayer, Jonathan Tieu ve Tien Duong isimli mahkumlar, geçen sene Kalifornia'daki Orange County cezaevinden kaçtılar. Cezaevinden kaçış görüntülerini kamerayla kayda alan mahkumlar bununla yetinmeyip, firarda oldukları günleri de kameralarıyla kaydettiler. Kaçış videolarını 'Hapisten nasıl kaçtık' başlığıyla veren üç kafadar, tekrar cezaevini boyladı.

"HAPİSTEN NASIL KAÇTIK"

Mahkumlar kaçış anlarını videoya alıp ' Hapisten nasıl kaçtık ' başlığıyla videoyu sosyal medyaya attılar.

KAÇAN MAHKUMLARDAN BİRİSİ TESLİM OLDU İKİSİ YAKALANDI

Kaçan mahkumlardan Duong kaçıştan bir hafta sonra teslim olurken diğer iki mahkum kaçıştan sekiz gün sonra San Firancisco'da polis trafından yakalanıp tekrar cezaevine yollandılar.

TÜNELE GİRMEDEN ÖNCE ZAFER İŞARETİ YAPIYOR

Sanık avukatının mahkemede yayınladığı görüntülerde mahkumlar yatak altına girişi metal olan bir tünelden cezaevinden kaçıyorlar. Mahkumlardan bir tanesi tünele girmeden önce durup kameraya zafer işareti yapıyor. Mahkumlar ayrıca firarda oldukları günleride videoya aldılar.

KAÇIŞA YARDIM EDEN GARDİYANLAR SUÇLU BULUNDU

Yapılan soruşturma sonrasında mahkumlara kaçmaları için yardım ettikleri tespit edilen bazı cezaevi çalışanlarıda cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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