UÇAĞI KAÇIRAN RUS YOLCU, KAPIYI KIRIP APRONA GİRDİ
Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bekleyen Rus yolcu, uçağı kaçırınca kapıyı kırıp aprona girdi.
Moskova'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi.
UÇAĞI KAÇIRINCA KAPIPI KIRIP APRONA GİRDİ
İstanbul Atatürk Havalimanı'na THY'nin TK-416 sefer sayılı uçağıyla saat 23.45'te Moskova'dan gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45), daha sonra saat 01.30'da Bakü'ye gidecek olan uçağın kalkışı olan arındırılmış salonda bulunan 220 numaralı körüğe geldi. Bu sırada uçağın boarding işlemlerinin tamamlandığı ve uçağın kapı kapattığı öğrenen Rus yolcu aprona çıkabilmek için 502 numaralı kapıya gitti. Kapalı olan kapıya yumruk ve tekme atan Guseinzade kapıyı açmayı başararak uçağa doğru koşmaya başladı.
RUS YOLCU GÖZALTINA ALINDI
Rus yolcu apronda çalışan görevliler tarafından fark edildi. Ardından durum polise bildirildi. Apronda arama yapan polis Rus yolcuyu kısa zamanda bularak kontrol altına aldı. Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetçi olmasından dolayı gözaltına alındı.
ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Guseinzade havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi'ne götürülerek serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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