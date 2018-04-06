Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Üniversite Vahşetinin Ardından Acı Bekleyiş!
Cayır Cayır Yanmıştı! Küle Dönen Hastane Havadan Görüntülendi
Kahraman Pilotlar Irak'ı Pkk'ya Dar Etti: 2 Günde 59 Ölü
İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti İle 9 Adamı İstanbul'da Yakalandı
18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti
Bismil'de Taşeron Sınavında Garip Marilyn Monroe Sorusu
Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı
Rusya Suriyeli Kürtleri Uyardı: Abd'ye Güveniyorsanız Çok Büyük Hata Yapıyorsunuz
16 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakladı
Çiftlik Bank'ın Reklam Yüzü Konuştu: Özür Dilerim
Ölümcül Hastalığını Köpeği Fark Etti! Burnu Alınınca Hayata Tutundu
Uçağı Kaçıran Rus Yolcu, Kapıyı Kırıp Aprona Girdi
Üniversite Katliamının Detayları Ortaya Çıkıyor: 2 Şarjör Kullanıp 23 El Ateş Etmiş
Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu
Leipzig'e Tek Gol Yetti

Uçağı kaçıran Rus yolcu, kapıyı kırıp aprona girdi

UÇAĞI KAÇIRAN RUS YOLCU, KAPIYI KIRIP APRONA GİRDİ

Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bekleyen Rus yolcu, uçağı kaçırınca kapıyı kırıp aprona girdi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 09:10
Puan Ver : Uçağı Kaçıran Rus Yolcu, Kapıyı Kırıp Aprona Girdi(10/10)6

Moskova'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi.

UÇAĞI KAÇIRINCA KAPIPI KIRIP APRONA GİRDİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'na THY'nin TK-416 sefer sayılı uçağıyla saat 23.45'te Moskova'dan gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45), daha sonra saat 01.30'da Bakü'ye gidecek olan uçağın kalkışı olan arındırılmış salonda bulunan 220 numaralı körüğe geldi. Bu sırada uçağın boarding işlemlerinin tamamlandığı ve uçağın kapı kapattığı öğrenen Rus yolcu aprona çıkabilmek için 502 numaralı kapıya gitti. Kapalı olan kapıya yumruk ve tekme atan Guseinzade kapıyı açmayı başararak uçağa doğru koşmaya başladı.

RUS YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Rus yolcu apronda çalışan görevliler tarafından fark edildi. Ardından durum polise bildirildi. Apronda arama yapan polis Rus yolcuyu kısa zamanda bularak kontrol altına aldı. Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetçi olmasından dolayı gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Guseinzade havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi'ne götürülerek serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçağı  Kaçıran  Rus  Yolcu  Kapıyı  Kırıp  Aprona  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER