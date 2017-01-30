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uçağım düştü ihbarı yaptı, polis alarma geçti

UÇAĞIM DÜŞTÜ İHBARI YAPTI, POLİS ALARMA GEÇTİ

Adana'da lise öğrencisi Orhan Özdeş 155 polis imdat hattını arayarak, "Benim uçağım kaza yaptı düştü" dedi. Bunun üzerine polis alarma geçerek olay yerine gitti. Uçağın maket olduğunu gören polis derin bir nefes alırken, ağaçta takılı kalan uçak için genci itfaiyeye yönlendirdi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 11:24
Puan Ver : Uçağım Düştü İhbarı Yaptı, Polis Alarma Geçti(10/10)11


Adana'da lise öğrencisi Orhan Özdeş 155 polis imdat hattını arayarak, "Benim uçağım kaza yaptı düştü" dedi. Bunun üzerine polis alarma geçerek olay yerine gitti. Uçağın maket olduğunu gören polis derin bir nefes alırken, ağaçta takılı kalan uçak için genci itfaiyeye yönlendirdi.



Adana'da yapılan ihbar polisi alarma geçirdi.  İddiaya göre Adana'da tarihi eski kız lisesinde drone eğitimi alan 18 yaşındaki lise öğrencisi Orhan Özdeş, kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek istedi. Özdeş, eğitimden sonra Seyhan Nehri üzerinde tarihi Taşköprü ve Merkez Sabancı Camii'ni görüntülemek için dronu havalandırdı. Bir süre görüntü alan Özdeş, manevra yaptığı sırada drone ağaca çarparak takılı kaldı. Çarpmanın etkisiyle drondaki kamera yere düştü. Özdeş, insansız hava aracını ağaçtan kurtarmak için tırmandı ancak bir türlü onu alamadı.



 



kaynak:milliyet








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