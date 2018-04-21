UÇAK İPTAL OLDU, GALATASARAYLILAR ALANYASPOR MAÇINA GİDEMİYOR
Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. Bu akşam oynanacak maça, Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları gidemiyor.
Süper Lig'de bu akşam Alanya ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, karşılaşmaya İstanbul'daki taraftarından yoksun çıkacak.
Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. bunun sonucunda ise Galatasaray taraftarları ve takımı takip eden basın mensupları havaalanında kaldı. Sorun çözüme kavuşturulamadığı takdirde İstanbul'daki taraftarlar ve basın mensupları maça gidemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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