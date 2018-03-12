Burak Yılmaz Maç Sonu Patladı: Bana Hırsız Diyorlar
İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
Fıfa'dan, Yunanistan Futbol Federasyonuna Sert Uyarı
Survivor'da Sürpriz Veda! Nihat Doğan Adadan Gönderildi
Abd'nin Teksas Eyaletinde Bombalı Paketle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Acun Tek Tek Tanıttı! İşte Survivor'a Katılan 4 Yeni İsim
'ahlak Bekçisiyim' Dedi, Öpüşen Gençlere Müdahale Etti!
First Lady'den Afrin'de Görevli Polislerin Eşlerine Yemek Jesti
Tedavi Sonrası İlk Kez Konuştu: Sağlığım İyi, Spekülasyona İnanmayın
Darbelerin Vurduğu 'gurbet Kuşları'nı Böyle İzledi!
Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
Türk Sanayisinin Önde Gelen İsimi 81 Yaşında Vefat Etti
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Olay Yaratacak Alex Cevabı!
Brezilyalı Dani Alves'ten İtiraf: Artık Futbolu Sevmiyorum
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan Büyük Çağrı!
Eskişehir'de Olaylar Çıktı, Saha Bir An Da Karıştı
Manisa'da Trabzonspor Fırtınası
Nato: Suriye'ye Karşı Türkiye'nin Sistemini Güçlendiriyoruz!
İstanbul'da Tramvay Raydan Çıktı, İeet Ücretsiz Sefer Başlattı
Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu

Uçak kazası sonrası, Erdoğan'dan acılı babaya taziye telefonu

UÇAK KAZASI SONRASI, ERDOĞAN'DAN ACILI BABAYA TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren Mina Başaran'ın babası ve uçaktaki diğer 10 kişinin ailelerini telefonla arayıp taziyelerini iletti.

Tarih : 12 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başaran Holding'e ait jetin düşmesi sonucu kızı Mina Başaran'ı kaybeden acılı baba Hüseyin Başaran ve kazada yaşamını yitiren 3'ü mürettebat 10 kişinin ailelerini arayıp taziyelerini iletti.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARLARI

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran 7 arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken, içinde bulundukları uçak İran'ın Şehri Kürd bölgesine düşmüştü.

11 KİŞİNİN CENAZELERİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma faaliyetleri sonrası enkaz alanında Mina Başran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin cenazelerine ulaşılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçak  Kazası  Sonrası  Erdoğan  Dan  Acılı  Babaya  Taziye  Telefonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER