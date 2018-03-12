İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişinin cenazelerine ulaşıldı. Feci kazada yakınlarını kaybeden acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı'ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

ACILI AİLELERİN ÇARESİZ BEKLEYİŞİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Ailelerin havaalanında beklerken İran devlet televizyonu tarafından görüntülendi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı'ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

CENAZELERE ULAŞILDI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin daha cenazelerine ulaşıldı. Sabah saatlerinde 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirilmişti.

Diğer 4 cenazenin de indirilmesi sonrasında tüm cenazelerin otopsilerinin ardından Türkiye'den gelen yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

3'ü MÜRETTEBAT 11 KİŞİ ÖLDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetti.

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi 17 yıllık jette iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.





ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir" denildi.

Kaynak: haberinburada