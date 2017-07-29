Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
Lucescu: Artık Antrenör Olmak İstemiyorum
İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır
Abd'nin Rusya, İran Ve Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı; Türk Akımı Projesini Tehlikeye Sokabilir
Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı
Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
Bakan Soylu'dan 81 İle Talimat Gitti! Resmi Plakalı Araçlara Ceza Geliyor
Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti
Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
Fenerbahçe Asbaşkanı: Fatih Terim'in Tazminatının Takipçisiyiz
Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı
Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü
Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu

Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü

UÇAK KAZASINDAN KURTULAN FUTBOLCU, SAHALARA DÖNDÜ

Brezilya'da Chapecoense'li futbolcuların büyük bölümünün ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından kurtulan futbolcu Alan Ruschel, 239 gün sonra sahalara döndü.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü(10/10)6

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Brezilya ekibi Chapecoense'yi Sudamericana Kupası finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş ve 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan tarihi bir trajediye yol açmıştı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan futbolculardan Alan Ruschel tam 239 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

"SANKİ MİDEMDE KELEBEKLER UÇUŞUYORDU"

Külübünün Brezilya Serie C takımı Ypiranga ile oynadığı antrenman maçının son 40 dakikasında sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Sanki midemde kelebekler uçuşuyordu ancak geri dönmeye hazırım" açıklamasını yaptı.

NETO 2018'DE DÖNECEK

Kazadan kurtulan bir başka isim Helio Neto ise futbola dönüş tarihi olarak 2018'i gösterdi.

Alan Ruschel'ın Barcelona ile 7 Ağustos'ta oynayacak Joan Gamper Turnuvası'nda da sahada olması bekleniyor.

Kaynak: Ntvspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçak  Kazasından  Kurtulan  Futbolcu  Sahalara  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER