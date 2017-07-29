Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Brezilya ekibi Chapecoense'yi Sudamericana Kupası finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş ve 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan tarihi bir trajediye yol açmıştı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan futbolculardan Alan Ruschel tam 239 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

"SANKİ MİDEMDE KELEBEKLER UÇUŞUYORDU"

Külübünün Brezilya Serie C takımı Ypiranga ile oynadığı antrenman maçının son 40 dakikasında sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Sanki midemde kelebekler uçuşuyordu ancak geri dönmeye hazırım" açıklamasını yaptı.

NETO 2018'DE DÖNECEK

Kazadan kurtulan bir başka isim Helio Neto ise futbola dönüş tarihi olarak 2018'i gösterdi.

Alan Ruschel'ın Barcelona ile 7 Ağustos'ta oynayacak Joan Gamper Turnuvası'nda da sahada olması bekleniyor.

Kaynak: Ntvspor

Kaynak: haberinburada