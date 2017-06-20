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uçakta doğdu, ömür boyu ücretsiz uçacak

UÇAKTA DOĞDU, ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ UÇACAK

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta bir erkek bebek dünyaya geldi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:28
Puan Ver : Uçakta Doğdu, Ömür Boyu Ücretsiz Uçacak(10/10)7




Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta bir erkek bebek dünyaya geldi. Hindistan yerel medyasının ülkenin özel havayolu şirketlerinden Jet Airways Havayolu'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, 162 yolcusuyla Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Koçi kentine giden uçakta prematüre bir bebek dünyaya geldi.


11 bin metre yükseklikteki doğumun ardından uçağın Hindistan'ın Mumbai kentine yönlendirildiği ifade edildi. Mürettebat ile paramedik bir yolcunun yardımıyla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe havayolu tarafından ömür boyu ücretsiz uçak bileti hediye edildi.


 


 


 


kaynak:sabah









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