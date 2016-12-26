Amerika'da geçtiğimiz salı günü yapılan bir uçuşta bir yolcunun wifi cihazının adını Samsung Galaxy Note 7 olarak değiştirmesi üzerine uçuş ertelendi.



Amerika'da geçtiğimiz salı günü yapılan bir uçuşta bir yolcunun wifi cihazının adını Samsung Galaxy Note 7 olarak değiştirmesi üzerine uçuş ertelendi.







Samsung'un facia ile sonuçlanan akıllı telefonu Galaxy Note Amerikan havacılık departmanı FFA tarafından yasaklanmıştı. FAA getirdiği yasak ile birlikte Note 7'lerin uçakta kullanılmasını ve bagaja verilmesini tamamen yasaklamıştı.



Lucas Wojciechowski Virgin Amerika'nın 358 uçuş numaralı San Francisco Boston uçağında bilgisayarını bağlamak için hotspot açtı.



BCC News tarafından ekran görüntüsü paylaşılan ve aşağıda görebileceğiniz görseldeki durumu fark eden yolcular çağrı tuşuna basarak kabin görevlilerine durumu bildirdiler.











Kabin görevlilerinin durumu pilotlara bildirmesi üzerine ise acil durum ilan edildi. Uçakta yapılan uyarı anonsları ve bilgilendirmelerden sonra ise pilotlar yapıkları anons ise cihazı bulduklarını ve başka bir telefonda wifi hotspot adının Galaxy Note 7 olarak değiştirilmiş olduğunu açıkladı. Pilot o cihazın GN7 olmadığını söyledi.



Note 7'nin Başına Neler Gelmişti?



Samsung yeni amiral gemisi olarak yaz aylarında duyurduğu ve kısa sürede piyasaya sürdüğü Note 7 ile büyük bir facia yaşadı. Cihaz satışa sunulduktan kısa süre sonra patlama haberleri gelmeye başladı. İşin ciddileşmesi üzerine ise firma ürünlerin satışını durdurdu. Cihazın bataryasından kaynaklanan sorun nedeniyle cihazın pili alev almaya başlıyor ve pil tamamen bitine kadar yangın sönmüyordu. Büyük sorunlara neden olan bu durum karşısında firma satışların durdurulmasının ardından tüm cihazları geri toplattı ve kısa süre içerisinde yeni bir batarya ile gelen ‘sorunsuz' Note 7'leri tüketicilere göndermeye başladı. Ancak sorun yine devam etti. Patlama sorununun çözülememesi üzerine ise firma cihazın üretimini tamamen durdurdu ve tüm dünyada cihazları tekrar toplatmaya başladı.



Uçaklarda kısa sürede yasaklanan cihaz için halen bazı havayolu şirketleri uçuş öncesinde güvenlik anonsu yapıyor. Firma uçağa binmeden önce cihazını değiştirmek isteyen kullanıcılar için havalimanlarında özel değişim noktaları kurmuştu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da kurulan bu noktalar sayesinde Note7 sahipleri cihazlarını isterse S7 Edge ile değiştirebiliyor, isterse de tüm parayı iade alabiliyordu.



Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde halen cihazlarını iade etmeyen kullanıcılar için bir güncelleme yayınlayarak cihazın kullanılmaz hale gelmesini sağlamıştı.



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